Lazio, tutto fatto per il rinnovo di Pedro: manca solo un dettaglio

Lazio, è ormai tutto definito per il rinnovo di Pedro con i biancocelesti: manca solo un dettaglio prima dell’annuncio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ormai tutto definito per il rinnovo di Pedro con la Lazio.

Le parti si sarebbero venute incontro per un biennale da 2.2 milioni di euro a stagione. Per formalizzare l’affare mancherebbe solamente l’ok definitivo di Lotito che ha ricevuto il via libera anche da Sarri, contento di poter lavorare ancora con lo spagnolo.