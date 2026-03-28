Lecce, allarme a centrocampo: Gandelman prosegue con il differenziato! In dubbio per la sfida contro l’Atalanta

Lecce, Gandelman ancora ai margini: lavoro differenziato e condizioni da valutare, cresce il dubbio sulla sua presenza contro l’Atalanta

La preparazione del Lecce in vista della sfida contro l’Atalanta prosegue, ma a preoccupare Eusebio Di Francesco sono soprattutto le condizioni di Omri Gandelman. Il centrocampista israeliano ha svolto lavoro differenziato, segnale che la forma migliore non è ancora stata ritrovata in vista del match di lunedì 6 aprile alle 15:00 al Via del Mare. Reduce da un periodo complicato a causa di alcuni infortuni, la sua presenza contro i nerazzurri resta al momento in dubbio, un problema non da poco considerando anche l’assenza di Berisha, che ha chiuso anzitempo la stagione.

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Il quadro degli indisponibili e dei giocatori da monitorare rimane ampio: all’allenamento non hanno partecipato Berisha, Camarda, Sottil e i nazionali Fofana, Ngom e Tiago Gabriel. Gaspar è rimasto a riposo, mentre Banda, Coulibaly e Veiga hanno proseguito con un programma personalizzato. Una situazione che costringe lo staff tecnico a valutare ogni opzione con attenzione.

Se Gandelman non dovesse recuperare in tempo, Di Francesco potrebbe affidarsi proprio a Ngom, profilo capace di garantire intensità, dinamismo e qualità nella stessa zona di campo. Una soluzione che il tecnico sta considerando seriamente in vista di una gara che si preannuncia delicata.