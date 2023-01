Lecce, Baroni: «Servirà una grande partita contro il Milan»

Le parole di Marco Baroni, allenatore del Lecce, alla vigilia della sfida contro il Milan. Tutti i dettagli

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan.

PAROLE – «Affronteremo domani i campioni d’Italia, una squadra con un’identità e ben allenata da Pioli. I rossoneri giocano un calcio moderno, dinamico e meritano complimenti. Per noi si presenta, dunque, come una gara complicata e servirà dedizione: dovremo finire sfiniti, è l’unico modo per provare a mettere in apprensione il Milan».