Lecce, Ceccaroni e Romagnoli si presentano: «Siamo pronti»

Le parole di Pietro Ceccaroni e Simone Romagnoli, i due nuovi acquisti del Lecce arrivati a gennaio. I dettagli

Pietro Ceccaroni e Simone Romagnoli hanno parlato in occasione della loro presentazione come nuovi calciatori del Lecce.

CECCARONI – «Non è stato semplice lasciare Venezia dove ho tanti amici e ho creato legami. Ma quella di venire a Lecce era un’occasione importante oltreché il momento giusto per provare una nuova esperienza. Parlando con il presidente con cui ho un ottimo rapporto, era una situazione che conveniva a entrambi: non potevo lasciar scappare via l’occasione di tornare in A. Adesso sono qui, voglio conquistare e ripagare la fiducia della società e dei tifosi affinché questi mesi possano incidere anche sul futuro. La concorrenza non mi spaventa, i numeri difensivi sono ottimi e quando ci sarà bisogno mi farò trovare pronto. Ricetta per la salvezza? Mantenere equilibrio e non esaltarsi o deprimersi lungo il percorso sarà importante per centrare il nostro obiettivo».

ROMAGNOLI – «Ci tengo a fare bene, la società ha creduto in me e io non vedo l’ora di ripagare la fiducia. Il fatto che questa società mi abbia scelto dopo un lungo infortunio, caso inusuale per me, vuol dire tanto. Insieme possiamo fare grandi cose. Le mie condizioni? Sono pronto, già da una decina di giorni mi alleno con regolarità. Ho grandi motivazioni, ho entusiasmo. Sabato contro la Cremonese, la squadra della mia città, sarà subito un grande emozione per me, ma siamo qui concentrati per preparare al meglio una gara importantissima».