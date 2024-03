Lecce, D’Aversa sulla testata: «Henry provocatore, ma mi scuso»

Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, nel post partita della gara contro il Verona. Tutti i dettagli

Roberto D’Aversa ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga del Lecce contro il Verona. L’allenatore ha provato a spiegare la testata rifilata ad Henry nel finale di gara.

TESTATA – «C’è stato un finale concitato, con provocazioni. Non volevo recar danno ai miei ragazzi con delle espulsioni, siamo andati a contatto con Henry che ha continuato nelle provocazioni. Il gesto non è sicuramente bello da vedere. Non sono entrato in campo per tirare una testa, volevo far si che i miei giocatori in particolare Gendrey e Pongracic non prendessero squalifiche. Lui si è avvicinato e ha provocato. Premeditazione? Assolutamente no, il gesto è brutto ma non era inizialmente mia intenzione. Gli ultimi minuti di gara era una provocazione continua».

SALVEZZA – «È il primo scontro diretto che perdiamo. Bisogna capire e migliorare gli aspetti di una sconfitta come oggi in cui abbiamo tirato anche tante volte in porta».