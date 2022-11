Lecce, Gonzalez: «Ci portiamo a casa un punto ma potevamo avere anche qualcosa in più»

Joan Gonzalez, giocatore del Lecce, ha parlato al termine del match pareggiato con l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni

PARTITA – «Ci portiamo a casa un punto ma potevamo avere anche qualcosa in più. Abbiamo messo in difficoltà l’Udinese. Ci serve questo punto, ma ci serviva anche qualcuno in più».

UMTITI – «Ci dà tanta esperienza che ci aiuta nello spogliatoio. Con il pallone è eccezionale. Siamo contenti di averlo in squadra».