Lecce, buone notizie per Giampaolo: ci sono tre recuperi importanti

Le condizioni fisiche dei calciatori del Lecce dopo i primi allenamenti di Marco Giampaolo in vista del ritorno della Serie A

Il Lecce, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche degli infortunati.

REPORT– «Squadra impegnata in una doppia seduta di allenamento al Via del Mare agli ordini di mister Giampaolo. Assenti, oltre a Bonifazi, i giallorossi impegnati con le rispettive Nazionali: Banda (infortunato e che si sottoporrà a visita medica da parte della propria Federazione), Daka, Dorgu, Gaspar, Krstović, McJannet, Rafia e Ramadani. Coulibaly, Hasa e Marchwiński si sono allenati regolarmente in gruppo mentre proseguono con il lavoro personalizzato Berisha, Burnete e Pierret. Il lavoro dei giallorossi proseguirà domani con un allenamento mattutino al Via del Mare».