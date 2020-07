Lecce, Meluso: «Oggi è abbastanza decisiva, il Bologna non regalerà nulla»

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Bologna

«Il Genoa ha perso con l’Inter e questo ci dà una spinta psicologica in più. Oggi sarà una partita difficile e dura visto che il Bologna non regalerà nulla. Mihajlovic ha spronato la squadra visto che non vincono da qualche partita. Sarà un match molto duro nella quale ci giocheremo tanto: penso che ci meritiamo la salvezza per i valori e i giochi espressi. Oggi è abbastanza decisiva».