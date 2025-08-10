Lecce ha trovato la sua nuova stella: Tiago Gabriel è pronto a brillare!

Lecce, hai nuova stella! Tiago Gabriel è pronto a brillare in giallorosso. Tutti i dettagli

La partenza di Federico Baschirotto, roccioso difensore classe 1996 che ha rappresentato un pilastro della retroguardia del Lecce nelle ultime stagioni, ha inevitabilmente aperto un vuoto nella rosa giallorossa. Tuttavia, la risposta potrebbe essere già all’interno del gruppo allenato da Eusebio Di Francesco, tecnico esperto e noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti.

Il club salentino ha recentemente ufficializzato l’arrivo di Christ-Owen Kouassi, difensore ivoriano classe 2004 proveniente dallo Stade Lavallois, squadra della Ligue 2 francese. Kouassi è l’ennesima scommessa di Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, che continua a pescare con successo nei campionati minori europei. Ma nonostante le aspettative, Kouassi potrebbe non essere il titolare designato per la nuova stagione.

A guadagnarsi i riflettori è stato Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004, arrivato a gennaio dall’Estrela Amadora. Alto 194 cm, Gabriel ha mostrato una crescita esponenziale nelle amichevoli estive, sorprendendo per qualità tecniche e maturità tattica. Nella sfida contro la Carrarese ha impressionato per letture difensive, anticipi e gestione del pallone, qualità non comuni per un difensore della sua stazza. Anche contro l’Al Ain, in una gara dove la difesa ha mostrato qualche incertezza, Gabriel è stato il più solido del reparto.

Il giovane lusitano sembra incarnare perfettamente il profilo ideale per sostituire Baschirotto: marcatore arcigno, dominante nel gioco aereo, ma con una marcia in più nella fase di impostazione. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con le idee tattiche di Di Francesco, che predilige una costruzione dal basso fluida e ragionata.

Tiago Gabriel potrebbe dunque rappresentare non solo il futuro, ma anche il presente del Lecce. Un altro colpo firmato Corvino, che conferma la capacità del club di anticipare il mercato e valorizzare talenti emergenti. In attesa dell’inizio del campionato, il Lecce sembra aver già trovato il suo nuovo leader difensivo.