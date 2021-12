Lecce, Sticchi Damiani: «Saggio rinviare le prossime due di B, ma è una situazione momentanea»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla del rinvio delle prossime due gare di Serie B: le sue dichiarazioni

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Trnews del rinvio delle prossime due partite di Serie B a causa del Covid.

DICHIARAZIONI – «Quella del rinvio delle prossime due gare è una decisione saggia e ponderata, visti i troppi casi e vista l’emergenza del momento. Decisione prudente e con il senno di poi capiamo che la scelta della Asl Lecce, di non far giocare la gara di lunedì sera con il Vicenza, è stata saggia. Chissà cosa sarebbe successo se si fosse giocata quella partita visto che adesso ci sono dei positivi anche nel club veneto. Quella di sospendere il campionato risolve, però, solo l’emergenza del momento, ma per il girone del ritorno servono dei criteri omogenei in tutto e per tutto».