Leoni Juventus, il giovane difensore del Parma spegne Vlahovic e Kolo Muani: i bianconeri studiano la mossa!

Leoni Juventus, il difensore del Parma blocca Vlahovic e Kolo Muani: i bianconeri studiano la mossa per il futuro. Le ultime

Uno dei nomi più interessanti nel radar della Juventus per il prossimo calciomercato è quello di Leoni, giovane difensore del Parma classe 2006. Il talento, arrivato dalla Sampdoria, ha impressionato tutti nella sfida contro i bianconeri, contribuendo alla vittoria per 1-0 con una prestazione ottima. La sua capacità di contenere attaccanti come Vlahovic e Kolo Muani, unita alla sicurezza dimostrata in fase di impostazione, ha evidenziato un profilo di grande prospettiva.

Secondo Tuttosport, che ha assegnato al giocatore un 7 in pagella per la sua prova, la Juve sta continuando a seguirlo con particolare attenzione, valutando il suo potenziale per il futuro in bianconero.