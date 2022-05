Lewandowski saluta il Bayern: «Probabilmente la mia ultima partita». Le dichiarazioni dell’attaccante polacco

Robert Lewandowski ha giocato quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima partita col Bayern Monaco. L’attaccante polacco, in rete col Wolfsburg, ha salutato i suoi tifosi al termine del match: molto probabilmente la sua nuova destinazione sarà il Barcellona.

Queste le sue dichiarazioni dopo il match: «È molto probabile che questa sia la mia ultima partita con il Bayern. Non posso dire al 100%, ma forse lo era. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club».