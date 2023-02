L’ex compagna di Jankto: «Orgogliosa di lui, gli altri hanno paura»

Le parole di Marketa Ottomanska, madre del figlio di Jankto, sul coming out fatto dal calciatore ex Sampdoria

Marketa Ottomanska, madre del figlio di Jankto, ha parlato a Idnes.cz dopo il coming out dell’ex compagno attualmente allo Sparta Praga.

PAROLE – «È la storia di Kuby, la sua confessione. Sono orgogliosa che sia stato in grado di raccogliere le forze per uscire pubblicamente. È il primo calciatore in attività ad annunciarlo. Forse solo quelli che hanno concluso la loro carriera lo hanno ammesso. Tutti gli altri lo tengono segreto. Hanno paura di quello che dice la gente».