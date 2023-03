Ligue 1 e la favola Stade de Reims di Still

In Francia chi sta stupendo in patria e non solo è lo Stade de Reims, la squadra con la striscia d’imbattibilità più lunga in corso dopo la sconfitta del Napoli

In Francia chi sta stupendo in patria e non solo è lo Stade de Reims, la squadra con la striscia d’imbattibilità più lunga in corso dopo la sconfitta del Napoli.

E’ la favola del Reims e del suo allenatore William Still, in panchine senza la licenza per poter allenare e su cui la società paga una multa ad ogni match di 25 mila euro, imbattuti da 18 giornate in Ligue 1. Dalla zona retrocessione a metà classifica, il Reims non sa cos voglia dire perdere.