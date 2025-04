Ligue 1, il Psg sa anche perdere! Prima sconfitta stagionale in campionato nell’anticipo contro il Nizza

Resta del Nantes il record di imbattibilità del campionato francese, con il PSG che cade a sorpresa per 3-1 in casa contro il Nizza nell’anticipo della 31a giornata di Ligue 1.

La formazione di Luis Enrique, fresca di qualificazione in semifinale di Champions League, scivola al Parco dei Principi contro la formazione della Costa Azzurra in corsa per un posto in Champions League, dopo un match a senso unico.

I parigini dopo un primo tempo molto offensivo, subiscono da Sanson la rete dello svantaggio, ma il mancino di Fabian Ruiz su assist di Dembele rimette subito in parità la gara al 41‘ in vista dell’intervallo.

Nella ripresa, sbaglia l’approccio la formazione di casa subito sotto ancora per via della rete di Sanson al 46′, ma torna subito a spingere per cercare un pareggio che, nonostante 18 tiri, e 7 in porta, non arriva.

Anzi, è la rete di Ndayishimye al minuto 70 a decidere l’incontro, con il 3-1 ospite che permette ai rossoneri di agganciare il Monaco 3° con 54 punti, almeno per una notte.

Per il Psg sconfitta indolore a campionato acquisito e testa alla Champions, contro l’Arsenal, per l’andata della semifinale.