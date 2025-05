Ligue 1, i risultati della 32ª giornata: il PSG fa ampio turnover e perde con lo Strasburgo, che ora sogna la Champions League

Il PSG pensa alla sfida di mercoledì contro l’Arsenal in Champions League e in Ligue 1 Luis Enrique vota per l’ampio turnover: Luis Enrique contro il Racing Strasburgo ne cambia 11 su 11 e finisce ko: 2-1 con l’autorete di Lucas Hernandez – fratello del milanista Theo -e Lemarechal, mentre per i parigini segna Barcola. Con questa vittoria gli alsaziani vanno al quarto posto, che vale i preliminari di Champions sorpassando il Monaco, questa sera in campo contro il St-Étienne.

Racing Strasburgo-PSG 2-1 (20′ Lucas Hernandez aut. [RS], 45+3′ Lemarechal [RS], 46′ Barcola)

Tolosa-Rennes 1-1 (28′ Gboho [T], 65′ Kalimuendo)

St-Étienne-Monaco ore 21.05

ST-ÉTIENNE (4-3-3): Larsonneur; Appiah, Bernauer, Nadé, Petrot; Moueffek, Ekwah, Tardieu; Cardona, Davitashvili, N’Guessan. All. Horneland

MONACO (4-4-2): Kohn; Teze, Singo, Mawissa, Caio Henrique; Akliouche, Magassam Zakaria, Minamino; Balogun, Biereth. All. Hutter.