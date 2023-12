Golden Girl Caicedo: «Mi ispiro a Bellingham»

Linda Caicedo, attaccante del Real Madrid Women, ha vinto il premio Golden Girl Absolute Best e ha parlato a Tuttosport

EMOZIONI E IDOLO – «L’emozione è stata inspiegabile: cerco sempre di dare il massimo per il gruppo e di vincere con la squadra e questo premio mi dà ancora più fiducia nel continuare a lavorare per ottenere grandi risultati. Idolo? In questo momento guardo proprio a Jude Bellingham, un ragazzo fantastico che sta vivendo un momento bellissimo e sta aiutando il club a crescere in modo impressionante. Credo che lui sia fonte di ispirazione per moltissimi calciatori».

CHAMPIONS O MONDIALE – «Naturalmente entrambe!».