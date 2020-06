Lione, Aulas: «Assurdo aver annullato il campionato»

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, è tornato a parlare dello stop del campionato in attesa della risposta del Consiglio di Stato

In Francia c’è tanta attesa per la decisione del Consiglio di Stato circa il ricorso contro lo stop del campionato presentato dall’Olympique Lione e Amiens. A riportarlo è il noto quotidiano francese l’Equipe che spiega come Jean-Michel Aulas, presidente degli avversari europei della Juve, prosegue nella sua crociata verso la riapertura della Ligue 1.

DECISIONE – «È stato assurdo annullare il campionato mentre altri si sono riservati il ‘diritto’ di non farlo. La Germania sta già giocando di nuovo, la Spagna la prossima settimana. È la Lega che ha preso la decisione e può decidere ancora di riprendere. Sono scioccato dal fatto che siamo qui a discutere se possiamo giocare o no».

ALLENAMENTO – «Possiamo allenarci per tre o quattro settimane e finire il campionato entro la fine di agosto».