Lione, Blanc ricoverato per una polmonite: le sue condizioni

Laurent Blanc, allenatore del Lione, è stato ricoverato in Ospedale per una polmonite acuta e la società ha voluto diramare un comunicato

Laurent Blanc, allenatore del Lione, è stato ricoverato in Ospedale per una polmonite acuta e la società ha voluto diramare un comunicato. La nota del club:

«Attualmente in cura per la polmonite, Laurent Blanc è a riposo e vede le sue condizioni migliorare ogni giorno. Abbiamo un pensiero per il nostro allenatore e speriamo di rivederlo molto presto in panchina».