Lione, espulsione per Cherki: è il più giovane di sempre in Ligue 1

Quarta vittoria consecutiva per il Lione che si impone per 3-1 sul campo del Metz agganciando il Lille al secondo post in Ligue 1.

Una partita che passerà alla storia dato che Rayan Cherki a 17 anni e 111 giorni è diventato il giocatore più giovane di sempre nella storia del campionato francese ad essere espulso.