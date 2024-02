Lipsia, Rose: «Real Madrid? L’arbitro ha commesso degli errori»

Marco Rose, allenatore del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Champions contro il Real Madrid di ieri sera

PAROLE – «Non c’è stato né fuorigioco né fallo. Non sappiamo perché il gol sia stato annullato. Non sappiamo come sarebbe andata la partita, ma forse l’arbitro era un po’ nervoso perché era la sua prima partita a questo livello. Non voglio fare storie con l’arbitro. Ha commesso degli errori, tutto qui. Se l’arbitro avesse rivisto l’azione al VAR, sono sicuro che avrebbe concesso il gol e sarebbe stato un momento decisivo nella partita».