Lipsia in pressing su Tare: possibile divorzio dalla Lazio a giugno. Il dirigente biancoceleste richiesto in Bundesliga

Igli Tare e la Lazio potrebbero separarsi a giugno. Come riferito dall’edizione odierna de Il Messaggero, gli abboccamenti delle scorse settimane con il Lipsia si sono intensificati negli ultimi giorni e rispetto ad altri anni il futuro in biancoceleste è fortemente in bilico.

La decisione definitiva verrà presa solo a fine stagione: dare nuovo slancio al progetto di Sarri o ricercare una nuova esperienza professionale? Tra due mesi la risposta sul futuro.