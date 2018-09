Lista Champions Roma: i 25 nomi scelti ufficialmente da Eusebio Di Francesco per la massima competizione continentale

Al completo, in caccia di un sogno. Quello sfiorato nella scorsa stagione, da cui ripartire per provare a ripetersi e – perché no – addirittura migliorarsi. Il girone, al saldo della presenza del Real Madrid, non pare scoglio insormontabile: Cska Mosca e Viktoria Plzen rappresentano avversarie ampiamente alla portata della Roma di mister Di Francesco. Che sul palcoscenico europeo non dovrà rinunciare a nessuno: sono 25, infatti, gli elementi inseriti nella lista Uefa dai giallorossi.

Questo perché la Roma non ha paletti restrittivi nei confronti del Fair Play Finanziario. Questo perché la Roma, unica italiana in questo senso, è in grado di riempire i quattro slot dedicati ad elementi della rosa cresciuti all’interno del proprio vivaio. Compreso il difensore Luca Pellegrini, classe ’99, che completa la lista dei giallorossi con vista su un grande sogno europeo.

Lista Champions Roma: le scelte di Di Francesco

Questo l’elenco dei 25 giocatori scelti da Di Francesco per affrontare la prima fase della Champions League 2018/2019:

PORTIERI – Fuzato, Mirante, Olsen

DIFENSORI – Fazio, Florenzi, Juan Jesus, Karsdorp, Kolarov, Manolas, Marcano, Lu. Pellegrini, Santon

CENTROCAMPISTI – Coric, Cristante, De Rossi, Nzonzi, Pastore, Lo. Pellegrini, Zaniolo

ATTACCANTI – Dzeko, El Shaarawy, Kluivert, Perotti, Schick, Under

Lista Champions Roma: il calendario dei giallorossi

Questo il calendario della Roma nella fase a gironi della Champions League, con i giallorossi inseriti nel raggruppamento G:

19 settembre, ore 21 – Real Madrid-Roma

2 ottobre, ore 21 – Roma-Viktoria Plzen

23 ottobre, ore 21 – Roma-Cska Mosca

7 novembre, ore 18,55 – Cska Mosca-Roma

27 novembre, ore 21 – Roma-Real Madrid

12 dicembre, ore 18,55 – Viktoria Plzen-Roma