Il calciomercato è alle porte. Tanti i giocatori senza contratto e tanti i giocatori in scadenza di contratto Ecco una lista giocatori svincolati al calciomercato estivo 2018

Rullo di tamburi…il calciomercato estivo sta per partire! La parte più divertente per alcuni appassionati, la parte meno bella per altri. Comunque la si veda, il mercato è importante perché permette di sognare. Tutto è lecito nel mercato, tutto (o quasi) è possibile. Tanti, tantissimi, i calciatori che cambieranno maglia e tanti i calciatori senza contratto. Grandi talenti che sono sul viale del tramonto ma anche ottimi calciatori che puntano al rilancio. Samir Nasri e Jackson Martinez, Antonio Cassano e Mirko Vucinic, potrebbero far comodo a tante squadre italiane. Questi 4 calciatori hanno una cosa in comune: non hanno un contratto e sono in cerca di una nuova squadra e il calciomercato estivo 2018, per alcuni di loro, sarà l’ultima occasione per trovare una nuova occasione.

Insieme a loro Stephane Mbia, centrocampista francese di 31 anni; Nilmar, punta brasiliana di 33 anni; Philipp Wollscheid, difensore centrale 29enne ex Wolfsburg e Bayer Leverkusen; Jeremy Toulalan, 34 anni, ex centrocampista del Lione; il terzino francese di 32 anni Benoit Tremoulinas, Wanderley, punta di 29 anni autore di oltre 60 reti in carriera; Alex Song, ex centrocampista del Barcellona, ora 30enne; Guilherme Siqueira, ex terzino classe ’86 di Benfica e Udinese; Anderson, centrocampista centrale classe ’88 con trascorsi nella Fiorentina e nel Manchester United; Thiago Ribeiro, attaccante classe 1986 ex Cagliari; Joey Barton, medianaccio classe ’82; Sebastien Bassong, difenIsore classe ’86 con un passato in Premier; Marquinhos, jolly ex Roma, classe ’86; Zeljko Brkic, 31enne portiere ex Udinese; Diego Capel, esterno mancino classe ’88 ex Genoa e Siviglia; Arevalo Rios, 36enne centrocampista ex Palermo; Rafael Marques, ex difensore del Verona.

Tanti i possibili colpi a parametro zero per le nostre squadre. Uno dei più interessanti, sfumato, è Leon Goretzka, che ha firmato per il Bayern Monaco. In scadenza a giugno ci sono anche Stefan de Vrij, difensore classe ’92 che non rinnoverà con la Lazio; Emre Can, centrocampista classe ’94 del Liverpool; Mario Balotelli, attaccante di 27 anni del Nizza; Max Meyer, centrocampista classe 1995 dello Schalke 04; Jack Wilshere, centrocampista 27enne dell’Arsenal; Bernard, esterno d’attacco brasiliano dello Shakhtar; Luke Shaw, terzino mancino classe 1995 del Manchester United; Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina di 29 anni; Kwadwo Asamoah, terzino ghanese della Juve di 29 anni; Marouane Fellaini, centrocampista classe ’87 del Manchester United; Oguzhan Özyakup, centrocampista 25enne del Besiktas; Yohan Cabaye (32) del Crystal Palace; Giorgio Chiellini (33) della Juventus; Arjen Robben (34) del Bayern Monaco; Ivan Marcano, difensore di 30 anni del Porto; Hatem Ben Arfa, trequartista 31enne del PSG; Facundo Ferreyra, attaccante di 27 anni dello Shakhtar; Sung-Yong Ki, mediano coreano di 29 anni dello Swansea; Abel Hernandez, ex attaccante del Palermo; Amin Younes, esterno d’attacco tedesco classe ’93 dell’Ajax; Jonathan Bamba ala destra 22enne del Saint-Etienne; Diego Reyes, difensore centrale del Porto di 25 anni; Achraf Hakimi terzino destro 19enne del Real Madrid; Santi Cazorla e Yaya Touré, esperti centrocampisti; André-Pierre Gignac punta centrale francese di 32 anni; Ivan Strinic, terzino 30enne della Sampdoria; Pepe Reina, portiere del Napoli; Andrea Barzagli, difensore della Juventus; Marc-Oliver Kempf difensore centrale di 23 anni del Friburgo; Sergio Canales, 27enne centrocampista della Real Sociedad; Keisuke Honda, ex Milan.

