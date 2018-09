Inter da “record”: solo 19 giocatori in Champions, fuori pure Candreva?

Inter, senza Karamoh si riduce la scelta di Spalletti: in Champions dovrà presentare una rosa risicatissima di soltanto 19 elementi. A rischio taglio finisce adesso pure Candreva…

Adesso che il mercato è definitivamente chiuso pure all’estero, arriva il momento delle scelte. Particolarmente ardua sarà quella di Luciano Spalletti, chiamato a dover scegliere i 19 elementi che faranno parte della rosa dell’Inter in vista dei gironi di Champions League. 19, esatto, perché l’addio in extremis di Yann Karamoh ieri in direzione Saint-Etienne ha privato il tecnico nerazzurro di un’altra scelta: probabilmente il francese non sarebbe stato inserito comunque in lista Champions, o forse sì. Fatto sta che ad oggi l’Inter non ha tantissime scelte e dovrà presentare alla UEFA quella che, con ogni probabilità (staremo a vedere), sarà la lista più corta di tutta la competizione, falcidiata sia dalle sanzioni del Fair Play Finanziario che dalle scelte obbligate per regolamento.

Dei 25 elementi richiesti per la Champions, l’Inter ne doveva infatti originariamente scegliere soltanto 22 come conseguenza della punizione inflitta dalla UEFA per non aver rispetto nelle ultime stagioni i paletti del Fair Play Finanziario. Di questi 22, tuttavia, almeno 8 (tutti di età superiore ai 21 anni) dovrebbero essere cresciuti o nel vivaio interista o, in parte, almeno nel vivaio di un altro club di Serie A. La rosa nerazzurra al momento non rispetta la quota (problema analogo ce l’ha anche la Juventus dopo l’addio di Claudio Marchisio, ma senza sanzioni del FPF) e, per regolamento, la UEFA impone di lasciare liberi gli slot che sarebbero dovuti andare a giocatori di cui sopra. Supponendo che l’Inter arrivi almeno a 5 giocatori “locali”, tre posti dovrebbero rimanere vacanti: da qui i soli 19 elementi da poter scegliere. Tradotto: dell’attuale rosa nerazzurra, che conta almeno 23 elementi, 4 dovrebbero essere tagliati dalla lista Champions per necessità. Chi? I nomi più probabili sono quelli di Dalbert, Joao Mario, il terzo portiere Tommaso Berni e, a questo punto, anche Antonio Candreva. A meno che Spalletti non voglia far fuori un centrocampista a scelta (difficile però) tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini.