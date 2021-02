Lista UEFA Lazio, out Luiz Felipe e dentro Musacchio

La Lazio ha presentato la lista UEFA per il prossimo turno di Champions League

Anche la Lazio, come le altre squadre italiane impegnate in competizioni europee, ha presentato nelle scorse ore la lista UEFA per la Champions League. Tra le fila dei biancocelesti restano fuori Luiz Felipe, alle prese con un infortunio, e Djavan Anderson. Presente, invece, il nuovo acquisto Musacchio che prende il posto proprio del difensore brasiliano.

Portieri: Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Fares, Hoedt, Lazzari, Lulic, Marusic, Musacchio, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.