Lite Mourinho-Serra, il legale dell’arbitro: «Atteggiamento imperfetto»

Il quarto uomo della discordia, Marco Serra, ha parlato alla procura della FIGC riguardo alla lite con Mourinho

Marco Serra, fischietto della sezione di Torino, è stato ascoltato oggi dalla procura della FIGC dopo i fatti di Cremonese-Roma, e del suo litigio con Mourinho. Di seguito le parole del suo avvocato Gabriele Bordoni.

LE PAROLE – «Al termine di un confronto franco e leale crediamo di essere riusciti a far emergere in modo credibile e coerente l’esasperazione da parte dell’allenatore di fronte a un atteggiamento imperfetto. Serra ha detto di aver capito che il suo atteggiamento, tecnicamente ineccepibile, poteva essere frainteso e può aver fatto indispettire Mourinho. E’ stato chiesto, per ragioni tecniche che la vicenda si chiuda qui. Mi piacerebbe che si concludesse con una stretta di mano tra due galantuomini, che si riconoscono nel valore sportivo, e si torni così a parlare di campo»