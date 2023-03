Liverpool, a fine stagione Firmino lascerà il club: i dettagli

Roberto Firmino, attaccante del Liverpool, lascerà il club inglese al termine della stagione in corso. Ecco i dettagli

Come riportato dal giornalista sportivo Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, il giocatore ha già informato Jurgen Klopp della sua decisione. Il brasiliano, dunque, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, lascerà i Reds per accasarsi in un nuovo club a parametro zero.