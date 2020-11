Alexander-Arnold, esterno del Liverpool, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta

Trent Alexander-Arnold, esterno del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. Le dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com.

LIVERPOOL – «In allenamento facciamo ciò che poi portiamo in campo. I ragazzi si abituano subito, capiscono subito i messaggi che vuole dare il mister. Dobbiamo creare un ambiente in cui si sentono tutti bene. L’importante è rimanere concentrati, sappiamo cosa possiamo fare e ci dà la fiducia giusta. I problemi importano poco».

VAN DIJK – «Fa parte del calcio, ti devi adeguare a una situazione particolare. Devi essere preparato mentalmente e fisicamente, ma anche la mentalità dimostrata ci ha aiutato molto. Per noi è un giocatore molto importante, ha giocato quasi ogni partita. Ci siamo adatti subito».

RESPONSABILITA’ – «Ormai ho giocato un bel numero di partite, mi posso considerare un giocatore leader. Quando manca un giocatore chiave altri giocatori possono prendersi le giuste responsabilità».

RIPRESA – «C’è sempre una discussione sulla partita precedente, ma abbiamo riflettuto da soli. Con l’Aston Villa non eravamo bene anche dal punto di vista mentale. Noi però non ci abbattiamo mai, da quel momento in poi abbiamo reagito».

ZAPATA – «Ovviamente è una squadra fantastica. Noi dobbiamo essere consapevoli di tutti i giocatori, cercheremo di impostare il nostro gioco».

FLOP IN ITALIA – «Le squadre italiane sono ben organizzate, è difficile giocare contro di loro. Sono cose da prendere in considerazione, ma non pensiamo al passato».

ATALANTA – «Hanno un gioco fluido, è una vera squadra. È il complimento più bello che posso fargli. Hanno la giusta mentalità, hanno segnato tanto in Serie A. Questo dice molto. Dobbiamo pensare a questo, cercheremo anche di portare a casa i nostri tre punti».