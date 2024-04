Liverpool Atalanta LIVE: cronaca e diretta Europa League

Ad Anfield, il match d’Europa League 2023/2024 tra Atalanta e Liverpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Ad Anfield, Atalanta e Liverpool si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale d’Europa League 2023/2024

Liverpool Atalanta LIVE: sintesi e moviola

78′ GOAL ANNULLATO AL LIVERPOOL. Contropiede del Liverpool con Salah che va in rete, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

75′ CAMBIO PER IL LIVERPOOL: Dentro Jota.

71′ Primi fischi ad Anfield sul Liverpool.

66′ Il Liverpool tenta di costruire gioco, ma trova uno strapotere dell’Atalanta in fase di solidità.

61′ RADDOPPIO DELL’ATALANTA. Azione dalla destra di De Ketelaere a cercare Scamacca che mette in rete il 2-0 nerazzurro.

59′ CAMBIO PER IL LIVERPOOL: Dentro Luis Diaz per aumentare la velocità del Liverpool.

56′ OCCASIONE SALAH! L’ex Roma tenta il tiro in area di rigore a botta sicura, ma Musso in volata salva il risultato.

53′ KOOPMEINERS! Tenta il tiro l’olandese, ma blocca il portiere del Liverpool

51′ Punizione dal limite per l’Atalanta. Sospetto calcio di rigore per un fallo subito forse in area.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

45′ CAMBI PER IL LIVERPOOL. Entrato Salah, dentro Szoboszlai e Tsimikas

FINE PRIMO TEMPO

39″ GOAL ATALANTA. Koopmeiners per Zappacosta sulla destra che serve Scamacca che mette in rete il vantaggio nerazzurro

28′ Gakpo tenta il tiro dalla distanza, ma la palla finisce fuori di pochissimo

24′ Elliot prova il tiro a giro, ma la palla colpisce la traversa con Musso praticamente battuto

18′ Attacco del Liverpool sempre davanti.

11′ OCCASIONE ATALANTA: Tiro di Pasalic che si trova a tu per tu con Kelleher, ma la palla viene deviata e arriva l’angolo.

E’ INIZIATA LIVERPOOL ATALANTA