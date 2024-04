Marino su Liverpool Atalanta: «Sarà una serata indimenticabile»

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha voluto parlare così della sfida contro il Liverpool d’Europa League

Ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale Umberto Marino ha voluto parlare così di Liverpool Atalanta.

«Abbiamo lavorato e sofferto per raggiungere questo traguardo di poter giocare a Liverpool. Loro sono forti, ma l’Atalanta non è da meno: sarà una grande esperienza soprattutto per i tifosi, una serata da raccontare in futuro. Cagliari? Bisogna imparare dai nostri errori»