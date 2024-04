Paletta e la parentesi con l'Atalanta di Reja (ed ex Liverpool)

Il doppio ex di Liverpool Atalanta Gabriel Paletta: il centrale perfetto di Edy Reja, ritrovandosi dopo il periodo buio al Milan

Escludendo la meteora Skrtel che è durato più di un piatto di polenta la domenica a pranzo, c’è anche un altro ex di Liverpool e Atalanta: un giocatore che se in Inghilterra ha disputato soltanto tre presenze, a Bergamo in una sola stagione ha fatto ricredere detrattori, la sua squadra precedente e anche i tifosi bergamaschi. In poche parole, Gabriel Paletta: il centrale perfetto di Edy Reja.

Etichettato dai rossoneri come uno dei difensori peggiori della storia, viene girato in prestito all’Atalanta di Reja nell’estate del 2015 senza particolari aspettative, dall’altra parte però Edy è convinto di poterne fare un giocatore tanto solido quanto perno di un reparto che la stagione scorsa aveva fatto grande fatica.

L’impatto dell’ex Milan è fin da subito devastante: forte fisicamente, solido dietro e ovviamente i risultati che vedono l’Atalanta stare vicino alla zona UEFA. Crolla lui, crolla tutta la squadra, soprattutto quando s’infortuna al ginocchio nel momento in cui la Dea colleziona le 14 gare senza vincere.

Menzione per il goal realizzato contro il Palermo di testa, poi a fine anno saluta tutti: non per rendimento, ma per una questione di prezzo (troppo alto per la Dea di allora). Nonostante ciò, Paletta riuscì a compiere una mini rinascita grazie alla causa bergamasca, e la Dea a trovare una salvezza tranquilla.