Il Liverpool contro il Chelsea ha spesso patito in mezzo al campo, con Fabinho in difficoltà nei break rivali. Analisi tattica

Per larghe fasi della gara, si può dire che il Chelsea abbia fatto il Liverpool. Perché ha vinto una marea di di contrasti e seconde palle in mezzo, con grande reattività collettiva nei contrasti. Al contrario, i Reds erano molli e poco precisi negli appoggi.

In particolare, Fabinho ha molto sofferto i break degli avversari (si è fatto dribblare da Kanté in occasione del primo gol). Un esempio nella slide sopra: Milner sbaglia le misure del passaggio per il brasiliano, i centrocampisti del Chelsea (più Pedro che rientra) sono vicini in zona palla e dinamici. Recuperano il possesso e avviano la transizione.