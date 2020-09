Liverpool, chiesto Dembelé al Barcellona

Il Liverpool vorrebbe portare in Premier League Ousmane Dembelé del Barcellona

Thiago Alcantara è ormai un calciatore del Liverpool, ma i Reds non hanno intenzione di fermarsi sul fronte calciomercato. Il nuovo obiettivo sarebbe adesso Ousmane Dembelé, esterno di proprietà del Barcellona.

Secondo quanto riportato da Sport, il club inglese avrebbe bussato alla porta dei catalani per chiedere in prestito il francese. Dembelé piace tanto a Klopp, ma Koeman non sembra voler rinunciare al calciatore proprio adesso che è rientrato dall’infortunio.