Il Liverpool cade ancora e perde la vetta: ko clamoroso ad Anfield

Il risultato ottenuto dal Liverpool di Jurgen Klopp nella sfida di Premier League contro il Crystal Palace

Dopo l’Atalanta anche il Crystal Palace espugna Anfield e rifila la seconda sconfitta casalinga consecutiva al Liverpool nell’arco di pochi giorni. Un’ottima notizia per il Manchester City e ancor di più per l’Arsenal, che se batterà l’Aston Villa nel match delle 17:30 sarà capolista in solitaria in Premier League.

Decisivo il gol al 14′ di Eze per il colpaccio contro la squadra di Klopp, che vede scivolare tutti i suoi obiettivi in questo finale di stagione.