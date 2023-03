Liverpool, Klopp: «Il Real Madrid è favorito, ma noi abbiamo il dovere di provarci»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid

REAL MADRID – «Il Real è favorito ma noi abbiamo il dovere di provarci anche con l’1% di possibilità. Siamo capaci di sorprendere anche in positivo, ma sarà complicato anche solo vincere. Passare poi…».

ANDATA – «L’ho rivista una sola volta, poi abbiamo osservato le partite di campionato del Real. Sono bravi in tutto, non importa il modo in cui approcciano le partite. Sappiamo quanto sono bravi, ma ci proveremo. Siamo i soli a crederci, tutti pensano che non ci sia più niente da fare».