Liverpool, Klopp: «L’Atalanta ci ha dato problemi. Jota incredibile»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro l’Atalanta.

VITTORIA – «Confermo ciò che ho detto ieri su di loro, abbiamo giocato una grande partita. L’Atalanta ci ha dato problemi. Abbiamo sfruttato il nostro potenziale e anche noi abbiamo fatto una gran partita. La nostra difesa ha giocato a un gran livello. Abbiamo segnato cinque gol, ma Alisson ha fatto tre interventi. Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi».

SINGOLI – «Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Chi è sceso in campo stasera ha giocato perché aveva le caratteristiche giuste per affrontare l’Atalanta. Firmino? Sarà titolare, se tra qualche anno mi chiederanno se ci sarà qualcosa di speciale in questo Liverpool dirò che ci sono stati giocatori come Firmino. Anche Diogo Jota ha fatto una prestazione incredibile».