Liverpool Klopp: «Li abbiamo dominati, se giocheranno così con l'Arsenal...»

Le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, dopo il pareggio ottenuto ad Old Trafford contro il Manchester United

«Per tutto il tempo in cui sono stato allenatore qui al Liverpool, non credo che abbiamo dominato lo United come in queste due partite, ma purtroppo non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. L’Arsenal è una buona squadra di calcio. Se il Manchester United giocherà come ha fatto oggi, l’Arsenal vincerà la partita: ne sono sicuro al 100%»