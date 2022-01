Liverpool, Klopp spinge per il colpo Hazard: la risposta della dirigenza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Jurgen Klopp starebbe spingendo per l’arrivo alla sua corte di Eden Hazard. Ecco la risposta della dirigenza del Liverpool

Come riferito dal quotidiano The Sun, il Liverpool è in cerca di un esterno offensivo per questa finestra di mercato. Jurgen Klopp, in particolare, starebbe spingendo per il ritorno in Premier League di Eden Hazard, che al Real è ormai un separato in casa.

La dirigenza dei Reds, però, non sarebbe convinta della bontà dell’affare vista la forma fisica del belga negli ultimi anni. Trattativa che, al momento, non decolla.