Liverpool, Klopp: «Vogliamo vincere sul campo perché è giusto così»

Le dichiarazioni di Jurgen Klopp sul finale di stagione che può regalare il tanto desiderato titolo al suo Liverpool

Dopo un’estenuante attesa, Jurgen Klopp vede finalmente il traguardo. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Liverpool alla ripresa del campionato di Premier League.

«All’inizio del lockdown non ci ho pensato, perché c’erano cose più importanti nella mia mente, ma quando si è parlato del possibile annullamento della stagione, mi sono preoccupato e ho avvertito lo stress di questa situazione. Sarebbe stato davvero difficile accettare la cancellazione del campionato e non sarebbe stato bello se il titolo fosse stato assegnato a tavolino. Quando invece è emersa la volontà di far ripartire il torneo e concluderlo, mi sono tranquillizzato. Vogliamo vincere sul campo perché è giusto così. Ora dobbiamo pensare a giocare bene e soffrire, poi se ci sarà da festeggiare, cercheremo il modo migliore per celebrare, nel rispetto delle regole».