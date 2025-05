Liverpool, accelerata per Wirtz: i Reds pronti alla maxi offerta per convincere il Bayer Leverkusen

Il Liverpool pronto ad affondare il colpo per Florian Wirtz: ecco la maxi offerta per strappare il sì del Bayer Leverkusen

Il Liverpool si avvicina sempre di più all’ingaggio di Florian Wirtz, giovane talento del Bayer Leverkusen, mettendo sul piatto un’offerta faraonica da 100 milioni di euro più bonus per convincere il club tedesco a cedere il giocatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la maxi proposta ha accelerato notevolmente la trattativa, che si avvicina ora a una probabile fumata bianca. La volontà del classe 2003 di trasferirsi in Premier League sembra essere determinante: Wirtz ha infatti espresso chiaramente la sua preferenza per il Liverpool, scelta che ha portato il Bayern Monaco a defilarsi progressivamente dalla corsa al giocatore. Come confermato da Herbert Hainer, presidente del Bayern, «Wirtz è orientato probabilmente verso il Liverpool», lasciando quindi poche speranze a chi ambiva al suo acquisto in Bundesliga.

La trattativa, seppur non ancora ufficialmente conclusa, è ormai indirizzata verso un esito positivo per il Liverpool, che punta a rinforzare la propria rosa con uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. La prospettiva di giocare nel campionato più competitivo del mondo ha fatto la differenza nel processo decisionale di Wirtz, che vede nel club inglese l’occasione ideale per crescere e affermarsi al massimo livello. La forza economica della Premier League, con la capacità dei Reds di sostenere investimenti importanti, rappresenta un fattore chiave in questa operazione, confermando ancora una volta il dominio inglese sul mercato internazionale. Le prossime ore saranno decisive per definire gli ultimi dettagli e formalizzare un accordo che potrebbe segnare uno dei colpi più importanti della stagione.