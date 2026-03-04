Connect with us
Liverpool, van Dijk svela: «Dobbiamo arrivare in Champions League. Avrà un impatto sulla sessione estiva, al 100%»

3 ore ago

Van Dijk

Liverpool, van Dijk parla del futuro: «Dobbiamo arrivare in Champions League. Avrà un impatto sulla sessione estiva, al 100%»

Dopo l’inaspettata sconfitta nel recupero contro il Wolverhampton, fanalino di coda della classifica, il capitano Virgil van Dijk ha espresso forti preoccupazioni. Il difensore olandese ha infatti commentato apertamente lo scenario di una possibile esclusione dei Reds dalla prossima Champions League.

PAROLE – «Avrà un impatto sulla sessione estiva, al 100%. La posta in gioco è altissima. Se giochi per il Liverpool, è sempre stato così. Dobbiamo arrivare in Champions League. La stagione è complicata, il campionato è durissimo e si gioca ogni tre o quattro giorni. Avviamo ancora tanto lavoro da fare, è evidente»

Parole chiare del difensore olandese e che getta ombra sul futuro della squadra inglese.

