Liverpool-Psg gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 1ª giornata di Champions League 2018-2019 – VIDEO

E’ iniziata Liverpool-Psg, una della sfide più interessanti della prima giornata della Champions League 2018-2019. Ecco le formazioni della sfida di Anfield Road: il Napoli la guarda con particolare interesse.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Henderson; Salah, Sturridge, Mané. Allenatore: Klopp.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Areola; Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Rabiot, Marquinhos, Di María; Mbappé, Cavani, Neymar. Allenatore: Tuchel.

LIVERPOOL-PSG 1-0 – Sturridge di testa! Che gol per l’attaccante del Liverpool che viene servito magnificamente da un cross teso, dalla mancina, di un suo compagno di squadra,Robertson! Quarto gol in Champions per Sturridge e secondo in questo campionato

LIVERPOOL-PSG 2-0 – Dal dischetto va Milner che non sbaglia e calcia nell’angolino a sinistra di Areola.

LIVERPOOL-PSG 2-1 – Ottima azione del PSG che, nel momento migliore dei Reds, trovano il 2-1 con un bellissimo gol di mancino di Meunier su cross di Di Maria! Da segnalare però il fuorigioco attivo di Cavani sul tiro di Meunier in area di rigore.