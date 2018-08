Brividi al minuto 73′ di Liverpool Torino, quando Alisson lascia il posto al criticatissimo Karius: tutto lo stadio in piedi ad applaudirlo

«In tutta onestà non sono sorpreso, ci speravo, mi è piaciuta molto. E’ possibile essere diversi in un mondo così difficile? Sì, io penso di sì». Queste parole sono state rilasciate da Jurgen Klopp al termine dell’amichevole vinta dai suoi Reds sul Torino per 3-1. È il minuto 73′, quando il tecnico tedesco decide di mandare in campo Loris Karius per Alisson. Sì, proprio il portiere tedesco protagonista in negativo della sconfitta in finale di Champions League, proprio il calciatore subissato dalle critiche per ulteriori scivoloni nel precampionato del Liverpool. Eppure, gli unici a cui sembra non importare nulla sono proprio gli scousers: il ritorno ad Anfield del portiere è stato infatti celebrato con una standing ovation, tutti in piedi a far sentire la vicinanza allo sfortunato portiere.

«Abbiamo mostrato un volto molto bello e mi è piaciuto. Sarà di aiuto non solo a Loris ma anche ad Alisson, perché questo è un posto molto speciale. E’ stato un gesto davvero molto bello», continua Jurgen Klopp. Una vera dimostrazione di amore per lo sport, che troppo spesso viene macchiato da scene raccapriccianti ed insulti feroci. Lo stesso portiere tedesco ha tenuto a ringraziare i suoi tifosi, prima rispondendo all’applauso con la maglia numero 1 sulle spalle, e poi su Twitter. Sì, proprio la maglia numero uno: Alisson ha deciso di lasciarla al suo collega, un altro segno distintivo di rispetto e solidarietà. Perché esiste anche un altro sport. Perché anche se in quel momento si sentiva solo rumore di mani, ogni tifoso dei Reds stava urlando una frase nel proprio cuore: «You’ll never walk alone».