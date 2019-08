Liverpool, Van Dijk fa spallucce: «Il Pallone d’Oro? Non è importante»

Liverpool, Van Dijk fa spallucce: «Pallone d’Oro? I premi individuali non sono importanti, conta soltanto la squadra»

Van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Klopp alla vigilia della sfida al Chelsea che metterà in palio la Supercoppa Europea. «Conosciamo bene i nostri avversari, non vediamo l’ora di giocare questa gara. Anche io, a livello personale, proverò a crescere ancora».

Il discorso, poi, è scivolato sul Pallone d’Oro. «I premi individuali non sono la cosa principale, devo concentrami solo sul Liverpool. Poi è chiaro che mi fa piacere essere stato inserito tra i migliori dieci. Il miglior difensore al mondo? Non si chi sia, ci sono tanti ottimi giocatori in giro».