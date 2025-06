Liverpool, l'acquisto di Florian Wirtz fa arrabbiare... Boston! I fan dei Red Sox contro il gruppo Fenway

Liverpool, l’acquisto di Wirtz scatena la rabbia dei tifosi dei Boston Red Sox, che accusano il gruppo Fenway di trascurare la squadra di Baseball

Il clamoroso acquisto di Florian Wirtz da parte del Liverpool, per una cifra record da 116 milioni di sterline, ha provocato un’insolita ondata di rabbia… a Boston. Come riportato da Goal i tifosi dei Red Sox, infatti, accusano Fenway Sports Group (FSG) – proprietari sia del Liverpool che della storica franchigia MLB – di trascurare il baseball per concentrarsi sul calcio europeo. Il malcontento nasce anche dal recente addio di Rafael Devers, stella della squadra, ceduto ai San Francisco Giants dopo un’accesa rottura interna. Per i tifosi è l’ennesimo segnale che FSG preferisce investire pesantemente nel Liverpool, mentre smantella una squadra che solo pochi anni fa, nel 2018, vinceva le World Series. Il parallelismo è doloroso: prima Betts, ora Devers. E intanto i Reds dominano in Premier League e sognano altri colpi di mercato.

Dall’altra parte dell’Atlantico, il clima è molto diverso. Sotto la guida di Arne Slot, Liverpool ha appena vinto la Premier e si prepara a rafforzarsi ulteriormente con Wirtz, Frimpong e Kerkez. Secondo i media americani, FSG sta anche valutando l’acquisto del Getafe per costruire un network calcistico in stile “multi-club”, segno che il gruppo sembra sempre più orientato verso il calcio globale. Nel frattempo, a Boston, la tensione è palpabile: i tifosi parlano apertamente di “nuova maledizione del Bambino” e si sentono traditi, mentre l’amministrazione dei Red Sox ha dovuto smentire pubblicamente l’ipotesi che i soldi risparmiati con la cessione di Devers siano stati usati per finanziare l’acquisto di Wirtz. È una storia che racconta due città, due sport e due visioni profondamente diverse sul concetto di fedeltà e investimento sportivo.