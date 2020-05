Livorno, Spinelli: «Entro pochi giorni arriveranno le firme per la cessione del club»

Il presidente del Livorno, Aldo Spinelli, ha parlato sulle pagine di Tuttosport della cessione imminente della società

CESSIONE – « miei avvocati hanno definito i dettagli ed effettuato altre piccole varianti su indicazione dei legali di Majid Yousif e penso di poter dire che trattativa si è praticamente conclusa. Nel corso di questa settimana si arriverà alla firme. Poi entro il 15 giugno servono i bonifici e tutti i documenti da presentare alla Lega per l’iscrizione al prossimo campionato. Quest’anno credo che ci saranno delle agevolazioni. Tutto è stato fatto in via telematica, compreso il precontratto, e il predefinito bonifico da 500.000 euro chiuderà l’affare. Noi abbiamo accettato tutte le proposte e ci siamo accollati parecchi oneri per favorire l’ingresso di Yousif. Il 5 febbraio scorso abbiamo stipulato un patto davanti al sindaco Salvetti, poi il Covid ha cambiato tutto ma noi abbiamo fatto il massimo per agevolare il suo arrivo. Non credo che il sindaco si sia esposto senza sapere chi sia il nuovo proprietario del club e che potenzialità abbia: mi fido di lui».