Stanislav Lobotka è uno dei centrocampisti seguiti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli per rinforzare la mediana azzurra

Lobotka ed Hamsik, oltre a condividere la kappa nel cognome, condividono la patria, la Slovacchia, e potrebbero anche condividere la squadra di club, il Napoli. Marekiaro, nei giorni scorsi, ha infatti dichiarato: «Ho raccomandato Lobotka al Napoli e ho raccomandato il Napoli a lui». Insomma il matrimonio, se dovesse farsi, avrebbe la piena benedizione del Capitano, indipendentemente poi se quest’ultimo accetti o meno le ricche avances dei club cinesi.

Quindi è toccato al procuratore tratteggiarne i contorni tecnico tattici ai microfoni di Radio Crc: «Stanislav gioca davanti alla difesa, forse è simile a Verratti: non è molto fisico ma è rapidissimo e tecnico. In Spagna lo paragonano a Xavi». Quindi conferma l’interessamento del Napoli nei confronti del suo assistito: «Sì, piace a tanti club e particolarmente al Napoli». Quindi rifinisce il discorso su Hamsik e Lobotka: «Stano e Marek sono grandi amici: è un onore essere accostati a un top club allenato da un top mondiale come Ancelotti». Per il 23enne slovacco il Celta Vigo chiede 50 milioni, con il Napoli fermo ad una proposta da 32 milioni di euro. Sarà una trattativa da seguire nelle prossime, calde, settimane di calciomercato.