Lotito Agnelli, scoppia la pace: il messaggio del presidente della Lazio

Lotito si sarebbe complimentato con Agnelli per l’accordo sugli stipendi, dimenticando le vecchie frizioni

Scoppia la pace tra Juventus e Lazio: lo scrive Tuttosport questa mattina. Dopo le frizioni delle ultime settimane, nella videoconferenza di ieri Claudio Lotito avrebbe pubblicamente fatto i complimenti ad Andrea Agnelli per l’accordo sugli stipendi trovato con i giocatori bianconeri.

Intanto la Lega continua a discutere in merito con l’AIC: la Serie A vorrebbe un taglio di 4 mesi, i calciatori per il momento vorrebbero rinunciare solo a marzo. Per ora sono pochi i club ad aver concluso un negoziato interno che pare la situazione più percorribile.