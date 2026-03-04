Connect with us
Lotito durissimo: «Il tifo sciopera? E che problema c’è? Mica vi ho chiesto i soldi! Faccio un aumento di capitale e risolvo il problema»

35 minuti ago

Lotito

Lotito ai sostenitori biancocelesti: «Il tifo sciopera? E che problema c’è? Mica vi ho chiesto i soldi!». Le sue parole

La frattura tra la Lazio e una parte della sua tifoseria continua ad allargarsi, senza segnali di distensione. L’ultimo episodio della lunga tensione è stato riportato da Alfredo Pedullà su X, dove il giornalista ha condiviso un estratto dell’ennesima telefonata di Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste, chiamato in causa dalle contestazioni sempre più accese dei tifosi, ha risposto con toni netti e parole destinate a far discutere: “Il tifo sciopera? E che problema c’è? Mica vi ho chiesto i soldi! Faccio un aumento di capitale e risolvo il problema.”

La risposta di Lotito alla protesta dei tifosi ha riacceso un clima già incandescente, alimentando ulteriori tensioni tra la piazza biancoceleste e la dirigenza. Le sue parole, rilanciate e commentate con forza, hanno generato nuovo malcontento e confermato la distanza crescente tra società e supporter.

Un clima di contestazione sempre più acceso

La protesta dei tifosi della Lazio continua a intensificarsi, con cori, striscioni e prese di posizione che non accennano a diminuire. La frattura appare ormai profonda e difficile da ricomporre, e le dichiarazioni del presidente rischiano di irrigidire ulteriormente un ambiente già esasperato.

Una tensione che pesa sul futuro del club

In un momento in cui la squadra è chiamata a rispondere sul campo, la Lazio deve fare i conti anche con un malessere interno che potrebbe influenzare scelte, strategie e clima societario nei prossimi mesi. Le divisioni tra tifosi e dirigenza rappresentano un fattore critico che potrebbe incidere sul percorso del club e sulle decisioni future.

